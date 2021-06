"Si completa, con il Cdm di oggi, il percorso del Governo per istituire la professione sanitaria dell’Osteopata. È un momento importante per tanti professionisti e per quei cittadini che hanno bisogno delle loro prestazioni". Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post al termine della riunione del Consiglio dei Ministri di questa mattina. ANSA

