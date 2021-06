Reddito di emergenza, un solo mese per presentare le nuove domande: i requisiti e la scadenza

Le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021 (il Sostegni bis) potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. Lo fa sapere l’Istituto con una nota.

Reddito di emergenza, a chi spetta

La misura si rivolge ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro che, oltre a rispettare altri requisiti reddituali e patrimoniali, non percepiscono il reddito di cittadinanza o altre indennità e bonus introdotti dal Governo per far fronte alla crisi da Covid-19.

Reddito di emergenza, importo erogazioni

Il contributo varia a seconda dei casi da un minimo di 400 euro al mese fino a un massimo di 800 euro, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Reddito di emergenza, come presentare la domanda

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i consueti canali: · sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; · gli Istituti di patronato.

Al via le erogazioni del reddito di emergenza

Chi ha fatto domanda entro aprile ha già ricevuto la prima mensilità relativa al mese di maggio, ma da oggi in poi, saranno pagate anche tutte le altre mensilità, anche per chi ha fatto domanda a maggio, così come per gli ex percettori di Naspi e Discoll.

