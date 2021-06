In Sicilia mille euro per ogni nuovo nato, anche quest'anno arriva il bonus figli: i requisiti

Mille euro per ogni nuovo nato. Torna anche quest'anno il bonus figli, la manovra con cui il governo Musumeci intende sostenere le famiglie siciliane meno abbienti e incentivare la natalità nell'Isola. L'avviso è stato pubblicato dall'assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, e può contare su una dotazione complessiva di 2 milioni di euro, 500 mila in più rispetto a un anno fa. Il contributo sarà assegnato anche in caso di adozione ed erogato attraverso graduatorie stilate dai Comuni.

"Siamo contenti di aver confermato il bonus figli anche quest'anno - afferma l'assessore alla Famiglia Antonio Scavone - e incrementato le risorse stanziate un anno fa. Si tratta di uno strumento utile, perché consente di ridurre gli ostacoli di ordine economico che limitano la procreazione all'interno delle famiglie meno abbienti”.

Tra i requisiti richiesti per accedere al contributo figurano l'indicatore Isee, che non deve superare i 3 mila euro annui, la cittadinanza italiana o comunitaria, la residenza in Sicilia al momento del parto o dell'adozione. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto extracomunitario, invece, è necessario il possesso del permesso di soggiorno. Sul sito del dipartimento regionale alla Famiglia, oltre all'avviso, è disponibile anche il modulo per la presentazione della domanda agli uffici del proprio Comune.

