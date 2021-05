Turismo, Musumeci: "In Sicilia le prenotazioni vanno bene, siamo contenti"

"Sta andando bene questo primo assaggio d’estate. Abbiamo uno zaino pieno di speranze, un po' ovunque in Italia. E’ stato opportuno preparare ogni attività delle imprese che fanno turismo e c'è molta attesa. Le prenotazioni, mi dicono gli operatori, vanno bene e speriamo vadano meglio. Siamo davvero contenti".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci partecipando a Tagadà su La7, a proposito di questo primo 'assaggiò d’estate con il ponte della Festa della Repubblica.

Vaccini per chi arriva in vacanza in Sicilia? "Siamo pronti a farlo, abbiamo verificato con le nostre strutture e un centinaio di punti vaccinali in Sicilia. Saremo nelle condizioni di fare fronte anche allungando gli orari di apertura. Nelle regioni a maggiore vocazione turistica, però, questo può rappresentare un freno per gli arrivi. Mi pare assurdo organizzare le ferie in base alla data del richiamo del vaccino".

"Il governo deve dare i vaccini - ha aggiunto il governatore - che li dia in Emilia o in Sicilia non credo che il saldo cambi. Si può concordare ogni dieci giorni il fabbisogno dell’Isola. Se si dà una organizzazione a livello centrale, credo che daremo davvero un grande servizio".

