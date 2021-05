Reddito di cittadinanza, oggi il pagamento di maggio: ecco come verificare il saldo

Per il mese di maggio, così come per gli altri, il pagamento del Reddito di cittadinanza prevede una doppia data per i suoi beneficiari. La ricarica avverrà a partire dal 15 maggio per alcuni e dal 27 maggio per altri, in base a quando il beneficiario ha inoltrato la domanda.

Reddito di cittadinanza, le date della ricarica

Il Reddito di cittadinanza verrà pagato dal 15 maggio per coloro che hanno fatto domanda ad aprile per ottenere la prestazione; dal 15 maggio ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza coloro cui le prime 18 mensilità del sussidio sono scadute a marzo 2021 e ad aprile, mese di sospensione, hanno fatto richiesta di rinnovo. Il 27 maggio, invece, al via le ricariche della card per chi ha presentato la domanda di rinnovo o nuova richiesta a marzo 2021 e ad aprile ha ricevuto la prima ricarica entro il 15; il 27 maggio ricevono il pagamento tutti i beneficiari da più di due mesi.

Reddito di cittadinanza, presentazione domanda entro il 31 maggio

Per tutti coloro che entro il 31 maggio 2021 presenteranno la domanda di Reddito di cittadinanza, l’elaborazione della domanda e la disposizione del pagamento verranno operate dall’Inps a partire dal 15 giugno 2021.

Reddito di cittadinanza, come verificare il saldo

Ci sono diversi servizi utili per avere informazioni sul proprio saldo: il Numero Verde 800 666 888 (gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare", il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card; lo sportello Postamat, dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese);

il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Con questo servizio online infatti si può utilizzare l’opzione di verifica del saldo della tessera ma è assolutamente necessario essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID.

