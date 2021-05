Bonus tv 2021 da 100 euro: che cos'è e come richiederlo

Entro il 2022 molti apparecchi televisivi degli italiani verranno oscurati poiché non più idonei al nuovo standard del digitale terrestre. Il mese chiave sarà giugno 2022, nel frattempo sarà possibile richiedere il Bonus tv 2021 da 100 euro senza presentare l'Isee.

Il bonus potrà essere richiesto da una sola persona per famiglia, come detto non serve presentare Isee al contrario di quanto avveniva in precedenza: con un Isee fino a 20mila euro lo sconto sarebbe stato di 50 euro, con il nuovo decreto invece ammonta al doppio.

Bonus tv: come richiederlo

Per ottenere l'agevolazione era sufficiente presentare al rivenditore un'apposita autocertificazione in cui si dichiarava di possedere i requisiti per poter acquistare un decoder o una tv DVB-T2 di qualunque dimensione. Per richiedere il nuovo bonus non sono stati ancora forniti autocertificazioni o moduli. Probabile che senza la necessità di Isee la procedura potrà essere semplificata.

