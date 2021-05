Fondo europeo per l'agricoltura, Minardo e Figuccia: "La Sicilia penalizzata"

«La proposta presentata dal ministro Patuanelli, riguardante il riparto del Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Fesr), penalizzerebbe in modo del tutto ingiustificato il Sud e in modo particolare la Sicilia». Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars e commissario del partito a Palermo.

«Le risorse sottratte agli agricoltori siciliani sarebbero pari a circa 400 milioni di euro. La decisione assunta dal ministro delle Politiche agricole, il grillino Stefano Patuanelli, - prosegue Figuccia - sarebbe un’ulteriore tegola sulla già fragile economia del Mezzogiorno e della Sicilia per favorire l’agricoltura del Nord. Nella riunione del direttivo regionale, svoltasi stamane a Siracusa, abbiamo condiviso insieme al segretario regionale, Nino Minardo, una mozione che impegni il governo a ristabilire il principio di equità, attraverso una modifica dei criteri di riparto di un fondo rilevante per lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. «Considero la proposta del ministro un vero e proprio scippo finanziario contro la Sicilia».

Secondo Minardo, «il comparto agricolo rappresenta ancora oggi una colonna indispensabile per la vita dell’isola che deve essere incentivata con misure concrete dal Governo nazionale. Per tali ragioni la Lega Sicilia si opporrà strenuamente a una misura che aumenterebbe solamente il gap tra Nord e Sud».

