Chiudono i negozi della Disney, la denuncia dei sindacati: "L'azienda mette il bavaglio ai lavoratori"

Chiudono i negozi della Disney in tutta Italia e sono a rischio 233 dipendenti. In una nota, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dichiarano che "la direzione societaria in una nota interna ha 'invitato' i lavoratori a non rilasciare interviste ai giornalisti fornendo i recapiti aziendali da contattare".

Un atteggiamento singolare che i sindacati di categoria Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs stigmatizzano all’indomani dell’inattesa informativa sulla chiusura dei 15 store italiani. In attesa di nuovi sviluppi e di ricevere la comunicazione ufficiale sull’annunciata procedura di licenziamento collettivo i sindacati confermano l’avvio della mobilitazione i cui dettagli saranno concordati con le lavoratrici e i lavoratori e i Rappresentanti Sindacali Aziendali nel corso dell’Assemblea unitaria del 25 maggio.

