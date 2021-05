Turismo, niente vacanze estive per un italiano su 5

Niente vacanze estive per 1 italiano su 5. Lo rivela il rapporto Confcommercio-Censis relativo all’impatto della pandemia su fiducia, prospettive e consumi e delle famiglie italiane.

Secondo lo studio, il 20% ha già deciso che non andrà in vacanza la prossima estate più per mancanza di risorse economiche (45,5%) che per la paura dei contagi (21,9%). E quasi la metà delle famiglie (47,4%) non ha fatto programmi a causa dell’incertezza.

Confcommercio e Censis notano che la percentuale di italiani intenzionati ad andare in vacanza raddoppia rispetto ad aprile scorso; un dato atteso anche se resta un’area troppo ampia di incertezza. "Che poi quasi la metà di quelli che non pensano di andare, rinunci per ragioni economiche - sottolinea l’indagine - è abbastanza scontato ma contiene una sfumatura che potrebbe sfuggire: l’incertezza sul futuro prossimo non riguarda solo la condizione sanitaria quanto, piuttosto, le prospettive di reddito e occupazione anche perchè per molti aleggia lo spettro del licenziamento e di una ulteriore riduzione di reddito".

© Riproduzione riservata