Turismo: la Costa Smeralda si prepara all'estate 2021

Arrivano altri 15,3 milioni di investimenti per rilanciare la Costa Smeralda. Smeralda Holding, società controllata da Qatar Holding, proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della Costa Smeralda, procede nel piano di investimenti quinquennale di 120 milioni di euro, e annuncia che per il 2021 spenderà 15,3 milioni di euro nel restyling dell’hotel Cala di Volpe. Un intervento che si svilupperà sotto la guida degli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille dello studio di architettura 4BI Associés e Dordoni Architetti.

I professionisti di fama mondiale hanno curato il design di ulteriori 7 camere, dei corridoi e di tutti i ristoranti dell’hotel, dal grill all’iconico barbecue a bordo piscina, nonché la creazione di un nuovo spazio gourmet dedicato al nuovo ristorante Beefbar e la realizzazione del soft refurbishment di 12 camere. Sempre al Cala di Volpe sarà realizzata una nuova categoria di room e suite nell’ala vecchia, una nuova palestra con relativo dehors e una nuova sala trattamenti all’interno dell’elegante Shiseido Spa dell’hotel.

Infine, anche l’Hotel Cervo, affacciato sull'elegante Piazzetta di Porto Cervo e sull'esclusivo porto turistico, sarà rinnovato nelle aree comuni. «In questo periodo di incertezza pensiamo che il piano industriale debba procedere con ancora maggiore determinazione proprio per contrastare e superare la percezione negativa determinata dalla pandemia. Il nostro spirito di rinnovamento deve servire da modello di riferimento per tutto il comparto turistico Costa Smeralda instillando la necessaria fiducia nel futuro che è fondamentale per preparare insieme la ricostruzione delle prossime stagioni», commenta Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding Tra il 2021 e il 2023 il gruppo completerà il piano di investimenti quinquennale (altri 60 milioni di euro da spendere) con la conclusione delle ristrutturazioni dell’Hotel Cervo, del Pitrizza, del Romazzino, e con il progetto di valorizzazione e riconversione del Cervo Tennis Club in un hotel lifestyle di 40 camere, una selezione di ristoranti brandizzati e spazi retail. ANSA

