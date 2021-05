Sviluppo internazionale, Metra firma l'accordo con il fondo americano Kps

Le famiglie Bertoli, Giacomelli, Marinelli e Zanetti, azioniste di METRA dal 1962, hanno annunciato oggi la firma dell’accordo per la cessione della maggioranza delle quote del gruppo METRA al fondo americano KPS Capital Partners.

METRA è un’azienda globale integrata verticalmente che opera nel settore dell’estrusione dei profili di alluminio e dei servizi connessi a valore aggiunto: dalla fonderia all’estrusione, dalle lavorazioni meccaniche alla saldatura, dalla verniciatura all’assemblaggio con una struttura tecnica interna di progettazione e sviluppo in co-engineering con i clienti. L’azienda produce una gamma completa di profili in alluminio sia per il settore delle costruzioni, sia per il settore industriale, venduti in diversi paesi europei e in Nord America.

Il completamento dell'operazione è previsto nel secondo trimestre del 2021. I soci storici manterranno il 25% del capitale dell’azienda. Al completamento dell'operazione METRA sarà la quarta operazione del fondo speciale KPS Mid-Cap in Europa.

“Siamo entusiasti della partnership con KPS che ci permetterà di affrontare con ancora più energia le sfide per la crescita e lo sviluppo a livello internazionale di METRA - dice Enrico Zampedri, Amministratore Delegato di METRA -. KPS ha una tradizione consolidata di successo negli investimenti nel settore metallurgico e ha sempre dimostrato di saper creare valore in questo settore specifico. Insieme abbiamo condiviso obiettivi che hanno come capisaldi eccellenza e qualità dei prodotti e del servizio ai clienti, caratteristiche che da sempre contraddistinguono METRA, con una particolare attenzione all’ambiente, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori in accordo con la tradizione KPS. Le ingenti risorse finanziarie di KPS e le opportunità che deriveranno dal network del Fondo ci permetteranno di raggiungere con più velocità gli obiettivi prefissati”.

“Siamo molto contenti dell'operazione con METRA - dichiara Pierre de Villeméjane, Partner di KPS Mid-Cap Investments -, un’azienda leader nel suo settore con una storia di successo e ancora molte possibilità di sviluppo in diversi settori e mercati. Insieme con le famiglie azioniste, con l’AD Enrico Zampedri e tutta la squadra di METRA lavoreremo per cogliere tutte le opportunità di crescita, raggiungibili sia grazie agli importanti investimenti fatti dall’azienda negli ultimi anni, sia grazie a quelli che faremo nelle strutture e nell’organizzazione. L’esperienza e la competenza industriale di METRA, insieme con le risorse strategiche, operative e finanziarie di KPS costituiscono una base ideale per la futura crescita che avverrà sia per linee interne sia attraverso una strategia di acquisizioni a livello globale”.

METRA è stata assistita nell’operazione da Lazard S.r.l. che ha agito nel ruolo di financial advisor, dallo studio legale Allen & Overy che ha agito nel ruolo di legal advisor e da EY che ha svolto le attività di Vendor Due Diligence finanziaria e fiscale. KPS è stata assistita nell’operazione da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e dallo studio legale Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison che hanno agito rispettivamente nel ruolo di financial e legal advisor, mentre Deloitte ha svolto le attività di due diligence finanziaria e fiscale. Intesa Sanpaolo, CreditAgricole, Banco BPM e Banca IFIS sono le banche che hanno finanziato l’operazione.

