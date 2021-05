Reddito di cittadinanza, pagamento di maggio: ecco le due date chiave per la ricarica

Reddito di cittadinanza, anche a maggio i beneficiari dovranno tenere d'occhio due date sul calendario: per alcuni la mensilità arriverà giorno 15 mentre per altri sarà il 27, come di consueto. Tutto dipenderà da quando il beneficiario ha inoltrato la propria domanda all'Inps.

A metà del mese riceveranno il pagamento coloro che hanno fatto domanda per il sussidio ad aprile e coloro che hanno fatto richiesta di rinnovo allo scadere delle 18 mensilità. Pagamento fissato per il 27 maggio invece per chi ha fatto domanda di rinnovo o nuova richiesta a marzo 2021 e ad aprile hanno già ricevuto la prima ricarica e per chi è beneficiario già da più di due mesi.

Chi invece presenterà la domanda all'Inps entro il 31 maggio, potrà avere la prima ricarica a partire dal 15 giugno. Il sussidio viene erogato da Poste Italiane tramite la Card del Reddito di Cittadinanza.

