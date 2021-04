Sikanino compie 25 anni e lancia una nuova gamma di prodotti senza lattosio

Il brand Sikanino compie 25 anni e lancia una nuova gamma di prodotti, in linea con le nuove tendenze di consumo. Arrivano il Sikanino delattosato nel formato da 230 gr nell'ormai iconica forma cilindrica, le fette naturali da 100 gr delattosate classiche e affumicate e le fette fuse delattosate da 180 gr.

Il marchio estende la linea assecondando le tendenze di mercato sempre più attente ai prodotti free from. La versione senza lattosio esprime tutta la bontà di Sikanino, con meno dello 0,01% di lattosio, ideale per chi non digerisce il latte o, semplicemente, predilige prodotti ad alta digeribilità. I nuovi item arricchiscono la già ampia gamma di prodotti Sikanino che comprende il tradizionale formaggio a pasta filante nei formati da 270 gr, 900 gr, da 2 e 5 kg, il fuso a fette da 200 e 400 gr, le fette naturali da 100 gr classiche e affumicate con un aroma caratteristico e dal gusto intenso.

La varietà proposta dal brand è in grado di soddisfare le esigenze più svariate, per realizzare ogni tipo di preparazione, dalla più tradizionale alla più creativa, valorizzando le ricette a caldo, tanto di primi come di secondi piatti, e quelle a freddo, come aperitivo o come farcitura per panini e sandwich.

«In questi venticinque anni -spiega l'azienda- Sikanino ha conquistato la preferenza di un numero sempre crescente di consumatori, che apprezzano di questo formaggio a pasta filante non solo il sapore ma anche la grande versatilità, che ne fa un protagonista nelle cucine e sulle tavole siciliane e non solo. La linea di Sikanino nel tempo è diventata più ampia e completa, disponibile in più formati oggi anche nella versione senza lattosio. Venticinque anni di amore, quelli tra Sikanino e i Siciliani. Un rapporto intenso basato sulla fiducia».

Per celebrare i 25 anni di attività, Sikanino avvia un'imponente campagna advertising che si svilupperà dall'11 aprile fino alla fine del mese di maggio 2021, attraverso affissioni nei principali capoluoghi di provincia della Sicilia, in maxi postazioni accuratamente selezionate, con una pianificazione media sui principali quotidiani dell'Isola e riviste nazionali, e con attività di social media marketing. La campagna sarà incentrata sull'ironia, ormai tratto distintivo del brand.

In occasione del venticinquesimo anniversario, Sikanino inserirà nel packaging dei prodotti il loghino realizzato per l'occasione.

