Pensioni maggio 2021, quando il pagamento anticipato: il calendario

Anche per le pensioni di maggio 2021 è previsto il pagamento anticipato degli assegni a partire da lunedì 26 aprile.

Pensioni maggio 2021, pagamento anticipato: ecco per chi

Il pagamento anticipato delle pensioni di maggio 2021, per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 147 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

L’anticipo riguarda quindi solo i pensionati che riscuotono il trattamento previdenziale negli uffici postali. Non sono interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario. Per questi ultimi, infatti, il pagamento della pensione avverrà sempre al primo giorno del mese.

Pagamento anticipato pensioni maggio 2021: il calendario

I pagamenti anticipati avverranno dal 26 al 30 aprile 2021. Coloro che devono riscuotere la pensione agli sportelli dovranno rispettare la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario:

I cognomi dalla A alla C lunedì 26 aprile

dalla D alla G martedì 27 aprile

dalla H alla M mercoledì 28 aprile

dalla N alla R giovedì 29 aprile

dalla S alla Z venerdì 30 aprile.

Poste Italiane ricorda che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Pagamento pensioni, come prenotare il turno alle Poste

Poste Italiane comunica inoltre che è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp attraverso il numero 3715003715. Per gli uffici abilitati alla prenotazione, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi.

