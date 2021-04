Decreto Riaperture, salta l'ok ai centri commerciali nei fine settimana

Salta la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto Riaperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio.

L'indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. "E' una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione", afferma.

Il decreto legge Covid è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale e prevede riaperture graduali dal 26 aprile.

Il governo, come è stato sottolineato ieri da Palazzo Chigi, darà chiarimenti ai dubbi delle Regioni e ogni quindici giorni si faranno verifiche sui dati per decidere eventuali ulteriori aperture. Per esempio, se i dati sul contagio e sui vaccini continueranno a migliorare il coprifuoco alle 22 non durerà fino al 31 luglio.

Ma sulle riaperture si avverte soprattutto il malumore delle Regioni. "Non ho sentito il presidente Draghi, ho sentito la Presidenza del Consiglio - ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni -. Mi auguro di sentirlo presto, ci terrei a fargli presente la posizione collaborativa delle Regioni, e che quando diciamo che qualcosa non va, lo facciamo per migliorare. Abbiamo proposto un confronto diretto ieri nella lettera, se il presidente lo ritenesse opportuno siamo a disposizione per spiegare le nostre ragioni e dire come secondo noi si potrebbe migliorare il decreto", le "Regioni sono sempre state collaborative, anche con lo scorso Governo".

