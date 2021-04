Grande distribuzione in Sicilia, sciopero dei lavoratori anche il 25 aprile e primo maggio

Tornano a scioperare i lavoratori della grande distribuzione in Sicilia che si asterranno dal servizio per le prossime festività del 25 aprile e primo a maggio. A proclamare lo stop sono Monia Caiolo della Filcam Cgil, Mimma Calabrò Fisascat Cisl e Marianna Flauto della Uiltucs Uil.

"Avevano scritto una nota indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci e al presidente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando nella quale aveva richiesto, anche in considerazione dell'istituzione della zona rossa per numerosi comuni siciliani, l'immediato intervento per disporre la chiusura delle attività commerciali per le prossime festività del 25 aprile e 1 maggio - si legge in una nota dei sindacati -. Eppure, nonostante il clima di incertezza e timore che la Sicilia sta vivendo proprio in queste ultime settimane, ancora una volta nulla è stato disposto in merito a quanto richiesto dalle scriventi che, pertanto, proclamano lo sciopero, per l'intero turno di lavoro, per i giorni del 25 aprile e 1 maggio, delle lavoratrici e dei lavoratori della grande distribuzione organizzata siciliana. Soprattutto nelle zone rosse, supermercati e ipermercati continueranno a rimanere luoghi di assembramento, in particolare domenica e festivi, vanificando i benefici che dovrebbero derivare dalle restrizioni in atto".

Lo stop ricalca la protesta che si era già verificata in occasione di Pasqua e Pasquetta.

