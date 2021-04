Lotteria degli Scontrini, oggi la seconda estrazione: in palio 10 premi da 100 mila euro

Oggi la seconda edizione della Lotteria degli Scontrini, il concorso a premi creato per incentivare gli acquisiti cashless. In palio 10 premi da 100 mila euro, oltre ad altri 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Per questa estrazione i biglietti in corsa sono oltre 685 milioni, il 33% in più rispetto al mese scorso. Gli scontrini emessi dal 1° al 31 marzo, infatti, sono stati oltre 22 milioni. Per i consumatori, riporta Agipronews, la possibilità di centrare la vincita è di circa 1 su 68 milioni per ogni biglietto messo da parte.

L'estrazione si terrà presso il campus Sogei, partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria, e i codici vincenti saranno resi pubblici alle 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Oltre alle estrazioni mensili, da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, che metteranno in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno.

La prima estrazione settimanale è in programma giovedì 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è in programma a inizio 2022 e premierà con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre.

A festeggiare saranno anche gli esercenti: per ogni estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, mentre quella annuale assegnerà un premio da 1 milione di euro.

