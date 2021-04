Edilizia, al via a Palermo un corso di formazione con obbligo di assunzione

Nuove opportunità per chi cerca lavoro nell'ambito dell'edilizia. Prende il via un corso di formazione rivolto a quindici disoccupati e inoccupati, al termine del quale le imprese edili hanno l'obbligo di assumerne quattro. Il corso è promosso dall’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana per incidere sulla riduzione del fenomeno della disoccupazione.

A renderlo noto è l'ente Panormedili, che ha partecipato, in collaborazione con il centro studi mediterraneo di Palermo, all'avviso 33/2019 della programmazione 2014-2020 del FSE (Fondo sociale europeo) Sicilia.

"Il corso -spiegano il presidente e il vice presidente del Panormedili, Mario Puglisi e Francesco Danese- rappresenta un'occasione proficua di inserimento occupazionale per molti inoccupati e disoccupati perché oltre al tirocinio è assicurato un inserimento per un numero di partecipanti non inferiore del 25% del totale, attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con le imprese, che avranno così la possibilità di attingere a figure professionali altamente qualificate in un settore strategico come quello edile".

Il corso che ha la durata di trecento ore, è rivolto a quindici soggetti disoccupati o inoccupati, e offre la possibilità di fruire di un percorso formativo in aula, un tirocinio in impresa ed entro i sei mesi dalla fine del percorso, è garantita la prospettiva occupazionale. Il corso sarà strutturato sulle tematiche che riguardano la tutela e la sicurezza nei cantieri e sull'utilizzo dei sistemi moderni di modellazione.

Il modulo per l'iscrizione è disponibile sul sito QUI e sulla pagina Facebook QUI

