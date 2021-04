Reddito di emergenza, da oggi via alla richiesta: requisiti e come presentare la domanda

Da oggi, 7 aprile, è possibile richiedere il nuovo Reddito di emergenza. Si tratta di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per un importo massimo di 2.400 euro. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2021. Con il dl Sostegni, la platea potenziale del Rem si è allargata e la misura è riconosciuta ai nuclei familiari e a tutti coloro che hanno terminato Naspi e indennità mensile di disoccupazione.

I requisiti per il reddito di emergenza

Accesso al reddito di emergenza anche per i nuclei familiari che pagano un affitto abitativo con il limite reddituale che in questo caso infatti sale: alla soglia base si aggiunge un dodicesimo del valore annuo del canone d’affitto, ovvero l’intera mensilità.

Per ricevere il reddito di emergenza occorre avere l'Isee non superiore a 15 mila euro; obbligo di avere la residenza in Italia; un valore del reddito familiare, riferito al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a 10 mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro (il massimale è però aumentato di altri 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile grave o non autosufficiente).

Reddito di emergenza: a chi è riconosciuto l'assegno

L’assegno è riconosciuto anche a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi e la Dis Coll. In questo caso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) in corso di validità, ordinario o corrente, non deve superare i 30 mila euro. L’importo sarà fisso: 400 euro mensili per marzo, aprile e maggio 2021.

Reddito di emergenza: come presentare la domanda

Per avere le mensilità del Reddito di emergenza previste dal decreto Sostegni si potrà fare domanda all’Inps, solo per via telematica, ed esclusivamente tra il 7 e il 30 aprile 2021.Per accedere al sito bisogna usare il pin, lo spid o la carta di identità elettronica. Altrimenti, ci si può affidare ai patronati.

