Concorso per 2800 assunzioni al Sud, pubblicato il bando in Gazzetta ufficiale

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale per la pubblica amministrazione nelle Regioni del Sud.

L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud, previa registrazione del candidato. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 27 del 06 Aprile 2021. ANSA

© Riproduzione riservata