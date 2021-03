Prezzemolo & Vitale apre il quarto store a Londra: si trova sulla Wimbledon High Street

Nuovo punto vendita a Londra per Prezzemolo & Vitale. La catena di supermercati palermitana - attiva dal 1984 - apre i battenti del quarto food store della città, rinforzando ancora di più la presenza del marchio nella capitale inglese.

Il quarto punto vendita è stato aperto lungo la Wimbledon High Street, a pochi passi dai campi dove si disputa il più famoso torneo di Tennis al mondo. Un nuovo successo per l'impresa guidata da Giuseppe Prezzemolo e Giusy Vitale.

Con i suoi 200 metri quadri di grandezza, e un lucernario sul tetto, il nuovo punto vendita promette di diventare un nuovo punto di riferimento per tutti gli italiani che vivono in Inghilterra e non solo. A realizzare il progetto dei locali l’architetto Valentina Di Piazza. Anche lei palermitana, da diversi anni vive a Londra. Sul fronte arredi, l'azienda ha deciso di affidarsi alla Tecnoarredamenti.

Salumi, formaggi, frutta, verdura rigorosamente made in Italy si alterneranno ad un'ampia scelta di vini, fiore all'occhiello anche dei supermercati qui a Palermo.

L'inaugurazione è in programma per il mese di maggio, in concomitanza con l'allentamento delle restrizioni del premier britannico Boris Johnson.

© Riproduzione riservata