Lotteria degli scontrini, ecco l'estrazione e i primi 10 codici vincenti: premi di 100mila euro

Estratti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini che riceveranno un premio da 100 mila euro ciascuno. I codici vincenti del concorso di febbraio sono stati pubblicati da Adm sul proprio profilo Twitter.

I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio.

I CODICI VINCENTI

n° 0495-0480 99MEY021285 del 19/02/2021 importo di 146,77 euro;

n° 0517-0006 99MEY039641 del 19/02/2021 importo di 71,82 euro;

n° 0654-0161 53SNS303262 10160009 del 06/02/2021 importo di 66,90 euro;

n° 0469-0138 96MEV073613 del 20/02/2021 importo di 719 euro;

n° 0965-0082 53SNS301155 64360007 del 14/02/2021 importo di 14,59 euro;

n° 0030-0028 99IEC005684 del 07/02/2021 importo di 29,30 euro;

n° 0814-0132 96SRT000342 03510007 del 17/02/2021 importo 21,10 euro;

n° 1680-0261 99MEY010023 del 20/02/2021 importo 72,82 euro;

n° 0687-0327 53MN2015815 del 15/02/2021 importo 27,83 euro;

n° 0884-0007 53SNS300452 11460027 del 17/02/2021 importo 67,20 euro.

LE CRITICHE

Nonostante la prima estrazione, la Confesercenti ritiene che l'iniziativa sia al momento "un flop", perché"solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare".

Nelle attività commerciali 'l'effetto lotteria' si è sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in seguito alle nuove restrizioni, sottolinea l'associazione. Ma a pesare sono, probabilmente, "anche le scarse possibilità di vincita: una probabilità su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasi lotteria 'normale', che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni, - evidenzia ancora Confesercenti - è un migliore investimento".

"Qualunque sia la causa, l'introduzione della lotteria non ha portato nei negozi lo sperato incremento dei consumi, e ad oggi non sembra nemmeno aver generato un maggiore utilizzo della moneta elettronica. Ci chiediamo quindi - continuano gli esercenti - se abbia ancora senso disperdere risorse in iniziative come questa o il Cashback: si tratta di quasi 5 miliardi di euro in due anni, che potrebbero essere utilizzati per sostenere le imprese in una fase di forti ristrettezze".

