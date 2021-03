La lotteria degli scontrini entra nel vivo: giovedì primi premi

Chi paga con il bancomat e la carta di credito potrebbe iniziare a riscuotere. La lotteria degli scontrini, partita a inizio febbraio per promuovere, insieme al cashback, l’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili, si appresta a tagliare il primo traguardo: giovedì è prevista la prima estrazione mensile per gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. In palio ci sono 10 premi da 100mila euro per chi compra, e altrettanti premi da 20mila euro per chi vende. Oltre 4 milioni di italiani, secondo i dati forniti dal Mef, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla lotteria mentre toccano quasi i 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione mensile.

Estrazioni settimanali

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Cos'è la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma cashless messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app di pagamento.

Possono partecipare i maggiorenni residenti in Italia che richiedono il codice lotteria da mostrare all’esercente al momento di ogni acquisto cashless. Fatto questo, lo scontrino elettronico regalerà biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso (fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro). Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Premi in palio

A regime verranno distribuiti oltre 900 premi all’anno (1 annuale, 120 mensili e 780 settimanali) a chi compra e altrettanti a chi vende. Ogni scontrino potrà risultare vincente a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Alle estrazioni della lotteria partecipano non soltanto i consumatori, ma anche gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il biglietto vincente per il cliente determina, infatti, automaticamente anche la vincita per il commerciante. Le vincite sono comunicate tramite Pec e, in assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro novanta giorni dalla comunicazione bisogna recarsi nell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

Il calendario delle estrazioni

Giovedì 11 marzo prendono il via le estrazioni mensili che premiano gli acquisti senza contanti di febbraio. A giugno si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro l’ultimo giorno del mese precedente. La prima estrazione settimanale è fissata per giovedì 10 giugno. AGI

