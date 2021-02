Rottamazione-ter, niente proroga e scadenza confermata l'1 marzo: ecco come pagare

Si avvicina la scadenza della rottamazione-ter prevista per il primo marzo 2021 per il pagamento delle rate scadute nel 2020 e della prima dovuta per il nuovo anno. Non ci sarà infatti la proroga fino al al 30 aprile 2021 che sembrava potesse essere inserita nel decreto Ristori 5 del nuovo governo Draghi.

La scadenza per non per non perdere i benefici della rottamazione-ter rimane dunque fissata al primo marzo, alla quale però si applica il termine di tolleranza di 5 giorni che permette il rinvio fino al prossimo 8 marzo (Il 6 e 7 marzo sono giorni festivi). «Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali , la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute», si legge nel sito delle Agenzie delle Entrate

È possibile pagare tramite modulo rav o bollettino PagoPa allegati ai documenti ricevuti. Si può anche utilizzare il servizio «Paga on-line» sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sull'App EquiClick o utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA, tabaccai, banche e sportelli delle Agenzie delle Entrate-Riscossione. L'importo dovuto è quello riportato nei bollettini contenuti nella «Comunicazione delle somme dovute» mentre per le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28 febbraio 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 020 e il 30 novembre 2020, bisogna utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.

