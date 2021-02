Cashback di Natale, arrivano i primi rimborsi: il 10% di quanto speso tra 8 e 31 dicembre 2020

Sono arrivati i primi bonifici del cashback di Natale, l'iniziativa del governo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici (carte di credito e debito, piattaforme, smartphone, ecc.) sia in funzione della lotta all'evasione che per far circolare meno contante e quindi diminuire i rischi di contaminazione da coronavirus.

Il primo esperimento è stato avviato l'8 dicembre scorso fino al 31 dicembre e ha previsto un rimborso del 10% di tutte le spese effettuate con pagamenti elettronici (esclusi gli acquisti on line). In questi giorni stanno arrivando i bonifici, in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista dei primi di marzo.

Intanto, è partito dall'1 gennaio la nuova iniziativa cashback che oltre a prevedere un rimborso del 10% prevede premi da 1.500 euro ogni sei mesi per chi si piazza tra i primi 100 mila in Italia alla fine del semestre. Non conta il valore delle spese ma la quantità di spese effettuate con queste modalità.

Per accedere a queste misure occorre registrarsi attraverso l'app IO della Pubblica amministrazione, selezionare la misura del cashback e inserire i propri dati, il metodo di pagamento preferito e l'iban sul quale ricevere il rimborso.

© Riproduzione riservata