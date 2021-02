Bonus Asilo Nido 2021, al via le domande: da 1.500 a 3.000 euro per pagare le rette

Al via le domande per il Bonus Asilo Nido 2021 che prevede una misura di sostegno per i genitori che usufruiscono del servizio per i propri figli. L'Inps ha comunicato che è attiva la procedura che consente l’inserimento delle domande sul portale www.inps.it oppure attraverso i patronati. L'importo spettante è determinato in base all’Isee minorenni.

Possono richiedere il bonus i genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016: i beneficiari avranno un sostegno per sostenere le spese per l’asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini affetti da gravi patologie. Coloro che hanno beneficiato del BonusNido 2020 troveranno sul portale Inps una domanda precompilata. Le domande si possono presentare fino al 31 dicembre 2021 le fatture si possono allegare fino all'1 aprile 2022. Non sono prenotabili le mensilità da settembre a dicembre nel caso il bambino compia 3 anni in quel periodo.

In totale sono previsti 530 milioni per questa misura, così suddivisi: 1.500 euro all'anno per Isee minorenni superiori a 40 mila euro o in assenza di Isee valido, 2.500 euro all'anno per Isee minorenni compreso tra 25 mila e 40 mila euro, 3 mila euro per Isee minorenni sotto i 25 mila euro.

Il Bonus Asilo Nido 2021 è erogato mensilmente, mentre il rimborso presso la propria abitazione una tantum, non può superare la retta dell'asilo nido e non è cumulabile con la detrazione fiscale.

Per semplificare la presentazione l'Inps ha anche pubblicato un video tutorial che fornisce tutte le informazioni necessarie e illustra le fasi della presentazione della domanda.

