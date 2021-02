Agevolazioni per invalido civile, basterà generare un codice sullo smartphone per la certificazione

L'Inps ha lanciato un nuovo servizio per attestare lo status di invalido semplicemente usando il proprio smartphone o tablet e non serve il verbale sanitario. Si tratta del "QR-Code dell'Invalidità civile": il codice generato rende più semplice chiedere agevolazioni, esenzioni e sconti riservati agli invalidi.

"Il QR-Code - si legge sul sito dell'Inps - è un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili. Garantisce informazioni sempre attendibili in quanto è associato all’interessato, e non a uno specifico verbale, ed è sempre aggiornato a seguito di verbali definitivi di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela".

Per ottenere il codice occorre collegarsi al portale www.inps.it con le proprie credenziali e scegliere il servizio "Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status". In tempo reale verrà generato questo QR.Code in formato pdf che può essere stampato, inviato, salvato sul computer, sul proprio smartphone e tablet. Quando sarà necessario esibirlo per richiedere le agevolazioni previste dalla legge si potrà mostrare il foglio stampato o il file sul proprio dispositivo.

I gestori dei servizi, per controllare lo stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità o handicap, possono leggere il codice tramite un qualsiasi lettore di QR-Code.

In caso di agevolazioni che richiedono il giudizio sanitario e il grado di invalidità civile con l’eventuale percentuale, è possibile ottenere anche un esito più approfondito.

