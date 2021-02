Pagamento anticipato delle pensioni di marzo alle Poste: si inizia il 23 febbraio

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’Ordinanza (n. 740 del 12 febbraio 2021) che dispone, anche per i mesi di marzo, aprile e maggio, l’anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Inps: trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Il provvedimento, anche al fine di consentire l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane, prevede l’anticipo delle riscossioni delle competenze del mese di marzo, dal 23 febbraio al 1° marzo 2021, del mese di aprile, dal 26 marzo al 1° aprile 2021 e del mese di maggio, dal 26 aprile al 1° maggio 2021.

In base a questa ordinanza l'Inps adesso stilerà il calendario dei prossimi mesi che suddividerà gli utenti per cognome al quale sarà assegnato un giorno preciso per la riscossione della pensione in contanti. Il provvedimento, infatti, riguarda soltanto chi si reca all'uffcio postale per il pagamento: nulla cambia, invece, per chi ha l'accredito diretto sul conto corrente. In questo caso, infatti, l'importo sarà versato l'1 marzo, cioè il primo giorno bancabile del mese. Stesso giorno ad aprile, cioè giovedì 1, mentre a maggio, poiché giorno 1 è festivo oltre che sabato, il primo giorno bancabile in cui verrà versato l'importo è lunedì 3.

Tornando al pagamento anticipato, il possibile calendario, basandosi sull'esperienza dei mesi precedenti potrebbe essere il seguente: il 23 febbraio i cognomi che iniziano per A e B, il 24 febbraio C e D, il 25 febbraio i cognomi dalla E alla K, il 26 febbraio dalla L alla O, il 27 febbraio le lettere P, Q, R e l'1 marzo i cognomi dalla S alla Z.

