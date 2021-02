Bonus 500 euro per pc e internet, come richiederlo: tutti gli operatori accreditati

Crescono gli operatori accreditati e le offerte approvate da Infratel Italia relativamente al bonus dei 500 euro su computer, tablet e internet. Lo ha reso noto Infratel Italia, la società incaricata di gestire la misura del Bonus 500 euro.

La società intanto ha aggiornato le liste degli operatori accreditati e degli “operatori accreditati con offerte approvate”.

Bonus 500 euro, in cosa consiste

Il bonus 500 euro, sostanzialmente, consiste in un contributo del valore di 500 euro, in favore delle famiglie a basso reddito (Isee inferiore a 20.000 euro). Il bonus può essere utilizzato come sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.

Cosa fare per usufruire del bonus pc e internet

Per usufruire del bonus i cittadini devono contattare esclusivamente – in negozio o online – uno degli operatori accreditati per l’erogazione dei servizi e sottoscrivere una delle offerte comprensive di servizio di connessione a banda ultralarga e pc o tablet presentate dalle compagnie.

Attenzione però che si tratta di un bonus a esaurimento risorse ripartite per regione. L’operatore a questo punto controllerà l’effettiva disponibilità dei fondi e prenoterà il voucher.

© Riproduzione riservata