Lavoro, Banca Sella annuncia 764 nuove assunzioni e azioni ai dipendenti

Nuovi ingressi in Banca Sella. Ben 764 assunzioni sono state annunciate con il piano industriale 2021/2023 presentato, il 3 febbraio, alla Fabi e alle altre organizzazioni sindacali dai vertici del gruppo.

Il progetto, come è spiegato sul sito www.fabi.it, punta a una crescita complessiva dell’open bank con un incremento della clientela «primaria» nella Rete. Non sono previste operazioni societarie nè di consolidamento nè di esternalizzazioni. Inoltre, la banca procederà in futuro a un piano di distribuzione di azioni ai dipendenti, per un valore nominale di circa 1.000 euro.

«Riconosciamo il positivo lavoro effettuato dall’azienda nell’anno 'pandemico' appena concluso, ma non possiamo non sottolineare la mancanza di intese su alcuni profili importanti per la tutela di tutti i lavoratori del gruppo», ha commentato il segretario nazionale Fabi, Luca Bertinotti.

Secondo il segretario nazionale Fabi, «occorre maggiore attenzione alla rete filiali che è spesso in sofferenza per mancanza di personale e maggiore riconoscimento per le professionalità dei lavoratori. Bisogna provvedere alle legittime richieste di tutele normative per i colleghi della nuova 'joint venture', Hype/Illimity. E’ necessario, quindi, un ulteriore salto di qualità nelle relazioni sindacali del gruppo Sella» ha concluso il segretario nazionale Fabi.

Anche la coordinatrice Fabi Banca Sella, Lorella Masocco, ha sottolineato come «la meritocrazia, di cui ci ha parlato la banca nel piano industriale, non trovi un compiuto riscontro. Pesa il mancato accordo sulle garanzie contrattuali per i dipendenti Hype/Illimity. Già dai prossimi incontri ribadiremo questa richiesta, insieme alla necessità di ottenere finalmente un sospirato contratto di secondo livello per tutto il personale del gruppo» ha infine dichiarato la coordinatrice Fabi, Masocco.

