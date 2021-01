Bando bonus studenti universitari? L'Inps precisa cosa è. Al via tirocini in sedi extraeuropee

Bonus studenti? L'Inps attraverso una nota interviene per chiarire cosa sia il bando di cui si parla in queste ore sul web. Non è un bonus per gli studenti, ma si tratta in realtà del bando di concorso "Borse di studio per corsi di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream", riservato ai figli o orfani ed equiparati, dei dipendenti e pensionati iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo gestione Assistenza magistrale e al Fondo ex Ipost.

Nella nota l'Inps spiega che questa prestazione, a bando annuale, "fa parte delle iniziative di credito, welfare e formazione, offerte agli iscritti ai suddetti fondi, autofinanziate con le quote di partecipazione e non con risorse pubbliche".

Le domande potranno essere presentate da oggi 27 gennaio 2021 fino alle 12 del 1° marzo 2021.

TIROCINI, L'ALTRO BANDO

C'è invece un altro bando che consente il ritorno dei tirocini nelle sedi extraeuropee che, a causa della pandemia in corso, verranno svolti a distanza. Il bando del programma MAECI-MUR-Fondazione CRUI sarà online fino alle 17.00 del 19 febbraio. Per candidarsi: www.tirocinicrui.it.

Gli studenti delle 55 università partecipanti collaboreranno con ambasciate (98 posti disponibili), consolati (28), rappresentanze diplomatiche (36), istituti di cultura (24) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 102 in Europa, 30 in America del Nord, 13 in Africa, 12 in Asia, 11 in Centro e Sud America, 11 in Medio Oriente, 4 in Italia, 4 in Oceania.

I tirocini si svolgeranno dall'10 maggio al 6 agosto 2021 e potranno essere prorogati per un altro mese. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività. Il bando e la lista degli atenei partecipanti possono essere scaricati su: https://www.tirocinicrui.it/187-tirocini-bando-maeci-mur-crui/

