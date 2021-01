Fondo nuove competenze, l'Inps avvia il pagamento dei contributi

Sono in pagamento alle imprese dei contributidel Fondo Nuove Competenze stanziate dopo la stipula della convenzione fra Anpal e Inps lo scorso dicembre.

I primi 70 milioni di euro saranno accreditati alle imprese già il prossimo 18 gennaio. Questa prima erogazione corrisponde, come previsto dall’avviso Anpal del 4 novembre 2020, a un’anticipazione del 70% del costo del lavoro del personale coinvolto in percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati dai datori di lavoro con le associazioni sindacali. Le istanze ad oggi approvate sono 125, con 53 mila lavoratori coinvolti dai percorsi di sviluppo delle competenze per un numero complessivo di ore di formazione di oltre 5 milioni.

Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (art. 88, comma 1) al fine di favorire l’innalzamento del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire maggiori competenze e alle imprese il sostegno nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica in atto.

La dotazione complessiva del Fondo è pari a 730 milioni di euro: 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive del lavoro e 500 milioni di euro di risorse nazionali. L’accesso ai contributi è curato da Anpal mentre Inps provvede alla loro erogazione.

