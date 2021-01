Pensione in banca: in arrivo l'accredito di gennaio

Ancora qualche ora di attesa per chi aspetta di avere accreditata la pensione in banca. Il calendario dei pagamenti delle pensioni di gennaio per chi ha l’accredito su conto corrente postale, come pure per chi la ritira in contanti presso gli uffici postali, è stato modificato viste le necessità dettate dal contrasto alla pandemia.

I pagamenti sono iniziati il 28 dicembre ma coloro che hanno optato per l’accredito dell’assegno sul conto corrente bancario dovranno attendere fino a domani. Il secondo giorno bancabile di gennaio, infatti, coincide con martedì 5 gennaio: sarà questo il giorno in cui si riceverà la prima mensilità del 2021.

Questo perché l'1 gennaio è stato un festivo mentre il 2 e 3 gennaio non erano considerati giorni bancabili. Oggi, 4 gennaio, è il primo giorno bancabile del mese e per il pagamento della pensione in banca bisogna aspettare il giorno successivo, dunque martedì 5 gennaio. Dal mese di febbraio si tornerà alla solita regola del primo giorno bancabile con il pagamento previsto per l'1 febbraio.

© Riproduzione riservata