Nasce Stellantis: approvata dagli azionisti Fca la fusione con Psa

Gli azionisti di Fca hanno approvato la fusione con Psa che darà vita al nuovo gruppo Stellantis. Ha votato a favore dell’operazione il 99,1%.

Fca "è pienamente impegnata nel rendere un successo la fusione" con Psa. A sottolinearlo, dopo il voto favorevole dei soci che ha sancito il matrimonio dei due gruppi e la nascita di Stellantis, il presidente della società italiana, John Elkann.

"Il completamento della fusione è soggetto al soddisfacimento o alla rinuncia di alcune condizioni sospensive, che sono quasi tutte soddisfatte. Non prevediamo che alcuna di tali condizioni sospensive sia di ostacolo al completamento della transazione entro le tempistiche pianificate", aveva spiegato durante l’assemblea.

Il fidanzamento di Fca e Psa è durato poco più di un anno. L'allenza inizia il 30 ottobre del 2019 quando Fca e Psa confermano che sono in corso discussioni per "creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità".

Il 31 Ottobre arriva l'annuncio ufficiale: i due gruppi "progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile". Il 18 Dicembre è il giorno dell'accordo (Combination Agreement) per la fusione che ha l'obiettivo di unire "le ampie e crescenti. competenze di entrambe le società per affrontare la sfida di plasmare la nuova era della mobilità sostenibile".

Il 13 Maggio del 2020 Fca e Psa confermano che le attività in preparazione della fusione procedono positivamente mentre l'8 Giugno l'Antitrust Europeo accende un faro sulla fusione. Il 15 Luglio viene poi annunciato il nome della nuova società. Si chiamerà Stellantis, dal verbo latino "stello" che significa "essere illuminato di stelle". Il 14 Settembre Fca e Psa modificano l'accordo per rafforzare la struttura del capitale iniziale di Stellantis. Il dividendo speciale Fca è fissato a 2,9 miliardi; la quota in Faurecia di Psa sarà distribuita dopo il closing a tutti gli azionisti. Il 29 Settembre viene resa nota la composizione del consiglio di amministrazione di Stellantis, ad ottobre i cda di Fca e Psa concordano la distribuzione della partecipazione in Faurecia agli azionisti di Stellantis mentre il mese successivo viene svelato il logo.

Siamo al 18 Novembre quando vengono convocate le assemblee straordinarie degli azionisti per il 4 gennaio 2021. Il 20 Novembre, poi, viene approvato il prospetto informativo relativo alla quotazione delle azioni di Stellantis e il 18 Dicembre John Elkann comunica ai dipendenti Fca che Mike Manley sarà responsabile delle attività delle Americhe.

Infine, il 21 Dicembre arriva il via libera ufficiale dell'Antitrust Ue e il 4 Gennaio 2021 gli azionisti di Fca e Psa approvano in streaming la fusione nelle rispettive assemblee straordinarie.

