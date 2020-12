L'anno tragico del cinema, con la pandemia presenze e incassi calati del 93%

L’anno della pandemia ha messo in ginocchio il cinema con la chiusura delle sale. In base al consuntivo 2020 stilato da Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell’intero mercato, in Italia l’incasso complessivo è stato di oltre 182.5 milioni di euro per circa 28 milioni di biglietti venduti, con un calo di più del 71,3% per gli incassi e di più del 71% per le presenze.

Dall’8 marzo, primo giorno di chiusura nazionale delle sale, il mercato nel 2020 ha registrato invece il 93% circa in meno di incassi e di presenze rispetto al 2019 (per una differenza negativa di più di 460 milioni).

