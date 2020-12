Bonus matrimonio, in Sicilia 3 milioni e mezzo a 1319 coppie: pronta la graduatoria

È pronta la graduatoria degli aventi diritto al bonus matrimonio. Un totale di 1319 coppie a cui andranno complessivamente i 3,5 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci sulla misura proposta dagli assessori alla Famiglia, Antonio Scavone, e all'Economia, Gaetano Armao.

Il beneficio, previsto un contributo del 20 per cento delle spese sostenute fino alla concorrenza di 3 mila euro per singolo evento, riguarderà i matrimoni svolti sul territorio regionale sia religiosi con effetti civili, sia i matrimoni che le unioni civili che abbiano avuto luogo dal 15 settembre scorso al prossimo 31 luglio.

Per potere accedere al beneficio i futuri coniugi dovevano dichiarare con autocertificazione di avere un Isee massimo di 30 mila euro calcolato sommando i valori dei due nuclei familiari di origine e quello dei due nubendi il tutto ridotto del 40 per cento nonchè la residenza in Sicilia di uno dei due futuri sposi da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020.

"Verificati questi requisiti- ha detto Scavone - la graduatoria è stata stilata in rigoroso ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ultima coppia in graduatoria ha presentato istanza lo scorso 9 dicembre. Per il successo ottenuto da questa misura contiamo di riproporre il bando anche per il prossimo anno".

