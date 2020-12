Manovra, ok a superbonus anche per il 2022

Il superbonus al 110% è stato approvato anche per il 2022. Si tratta di una estensione sei mesi più sei, fino alla fine dell’anno per consentire il completamento dei lavori.

E’ quanto prevede l’emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione al 110% potrà essere essere estesa anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

© Riproduzione riservata