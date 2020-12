Manovra, bonus del 40% per le auto elettriche: ecco i requisiti

Via libera della commissione Bilancio della Camera a un bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un’automobile elettrica entro il 2021 per chi ha un Isee inferiore ai 30mila euro e a patto che il veicolo abbia un costo sotto i 30mila euro. Lo prevede un emendamento alla manovra, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Arriva un 'bonus idrico da 1.000 euro per sostituire soffioni della doccia, rubinetti e tazze del wc con moderni apparecchi che consentano il risparmio dell’acqua. Lo prevede un emendamento alla manovra riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Viene istituito un apposto fondo al ministero dell’Ambiente con 20 milioni che costituiscono limite di spesa. Il bonus si potrà utilizzare fino al 31 dicembre 2021.

