Manovra, nasce la cassa integrazione per gli autonomi fino a 800 euro: chi potrà richiederla

"Con la Legge di Bilancio portiamo a termine un’altra rivoluzione. Nascerà un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi. Iscro, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, che sarà erogata dall’Inps, è rivolta ai titolari di partita Iva che registreranno un calo di fatturato di almeno il 50 %, rispetto alla media del fatturato del triennio precedente. Un’indennità di sei mesi, che potrà arrivare fino ad 800 euro mensili". Così il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in un post sui social.

"Questo, come l’assegno unico per sostenere le famiglie, che abbiamo previsto di erogare da subito anche ai lavoratori autonomi, rappresenta - dice Castelli - un vero e proprio cambio di paradigma. Sono due diritti in più, che prima non esistevano. Il nostro punto d’arrivo è il riconoscimento degli stessi diritti dei lavoratori dipendenti. Superando così, definitivamente, quell'impostazione che divideva il mondo del lavoro. Cambiamo questo Paese garantendo parità di diritti e un miglioramento della qualità della vita a tutti i cittadini. È una rivoluzione silenziosa, ma pur sempre una rivoluzione. Andiamo avanti, passo dopo passo. Stiamo cambiando il Paese, riconoscendo ai lavoratori autonomi quei diritti che prima erano riservati solo ai dipendenti". ANSA

© Riproduzione riservata