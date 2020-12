Salario accessorio in Sicilia, i sindacati: dopo 12 mesi il governo regionale non salda le prestazioni

Rischia di slittare ancora il pagamento del salario accessorio 2019 ai dipendenti regionali. Dopo 12 mesi il governo regionale non ha ancora saldato le prestazioni ai lavoratori.

Lo denunciano le segreterie regionali di Cgil, Uil-Fpl, Cobas-Codir, Sadirs e Ugl Fna che imputano "unicamente al presidente della Regione e soltanto a lui la responsabilità di quanto avvenuto, intravedendo in ciò l'ultimo di una serie di atteggiamenti, atti di ostracismo e offese, nei confronti del proprio personale che non hanno precedenti nella storia e nello stile dei presidenti della Regione siciliana".

"Il presidente – aggiungono - con il suo atteggiamento offensivo verso i dipendenti regionali e con il colpevole ritardo accumulato, ben 4 mesi per validare la relazione sulla performance 2019, si sta prendendo gioco di tutti i dipendenti regionali, non consentendo, di fatto, all’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione, di validare la relazione in tempo utile per consentire il pagamento delle spettanze maturate dai dipendenti regionali alla data del 31 dicembre 2019 per prestazioni avvenute anche 24 mesi fa. Su di lui pesa, quindi, la responsabilità politica di quanto sta avvenendo in questi giorni, relativamente al mancato pagamento del salario accessorio e delle prestazioni accessorie, ma vanno anche accertate eventuali responsabilità dei vertici amministrativi per eventuali atti amministrativi che non siano esitati nei tempi dovuti".

