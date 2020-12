Dagli amministratori siciliani del Cars un sostegno per la vaccinazione Covid

Un sostegno concreto per aiutare e favorire la vaccinazione da Covid-19 in Sicilia, affinché si svolga nella maniera più rapida e sicura possibile. Gli amministratori locali del Cars (Comitato Amministratori Regione Sicilia) hanno inviato una nota a Ruggero Razza, assessore salute Regione Sicilia ed all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente Commissione salute in Ars.

La missiva, sottoscritta da 160 sindaci, assessori e consiglieri comunali, sottolinea l’assoluta disponibilità da parte degli amministratori a collaborare nella delicata fase della campagna vaccinale anti Covid, vero punto di svolta contro la pandemia. L’Unione Europea, al più presto, darà l'autorizzazione alla somministrazione del vaccino e questo sarà un importante momento per il nostro Paese e non solo, motivo per cui crediamo che bisogna necessariamente lavorare, ognuno per le proprie competenze, al fine di affrontare questo periodo nella maniera migliore.

“Gli amministratori locali - dichiara Gianfranco Gentile, portavoce Cars e presidente del Consiglio comunale di Pettineo - hanno manifestato sin da subito l'intenzione di porre in essere una piena collaborazione per ciò che possa rientrare nelle loro competenze. La campagna di vaccinazione vedrà impegnati :operatori sanitari, forze dell'ordine, Istituzioni, protezione civile e quindi riteniamo che sia opportuno che anche le amministrazioni locali facciano la loro parte”.

