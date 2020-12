Cashback: quasi 10 milioni di euro l'importo accumulato per i rimborsi

"Con 2,5 milioni di transazioni effettuate e già acquisite dal sistema, nella mattinata odierna l’importo totale dei rimborsi accumulati per l’Extra Cashback di Natale sfiora i 10 milioni di euro. Inoltre, sale a 52 mila il numero dei partecipanti che ha già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020. Si ricorda che le transazioni relative agli acquisti effettuati nell’ambito del programma possono richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere visualizzate. Inoltre, prima di procedere agli acquisti, è necessario accertarsi di avere attivato per il Cashback lo strumento di pagamento registrato ai fini del programma". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

"Ad oggi - aggiungono -, il totale degli iscritti al programma ha superato i 4,2 milioni e sono 8 milioni le carte e app di pagamento associate al Cashback. Nel dettaglio: sono 4,7 milioni le carte di credito e oltre 2 milioni le carte Pagobancomat caricate solo sull'app IO; superano gli 1,2 milioni gli strumenti di pagamento attivati dagli altri canali disponibili». (AGI)

