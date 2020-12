Dl Ristori, stop ai mutui per la prima casa e sconti sugli affitti

Stop al pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa fino alla fine del 2021, un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull'affitto, la possibilità di pagare l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap anche in quattro rate a partire da aprile e la sospensione delle tasse sul suolo pubblico per bar e ristoranti.

Sono alcune delle novità del decreto Ristori - in cui sono stati assorbiti anche il bis, il ter e il quater - che ha ottenuto il primo via libera nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e lunedì approderà in Aula per il voto di fiducia.

Circa una settantina le modifiche apportate da Palazzo Madama dal quale il testo uscirà "blindato" per essere trasmesso alla Camera che dovrebbe approvarlo entro Natale, tra il 23 e 24 mattina, (sempre che le date non slittino a causa delle eventuali modifiche al calendario legate alla manovra e al dl Natale). Il primo decreto Ristori scade infatti il 26 dicembre. I tempi stretti per l’esame parlamentare hanno spinto il governo al compromesso con le opposizioni, che hanno ottenuto circa 380 milioni dei 600 a disposizione, per alcune modifiche condivise.

- 390 MLN IN PIU' A TPL, ANCHE PER USO BUS PRIVATI E TAXI

Viene aumentato di 390 milioni di euro nel 2021 il Fondo per il trasporto pubblico locale. Le risorse potranno essere utilizzate, nel limite di 190 milioni, anche per finanziere servizi aggiuntivi destinati a studenti. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere a operatori economici che esercitano il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonchè ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

- UNA TANTUM FINO A 1.000 EURO PER GLI EDICOLANTI

Arriva un contributo una tantum fino a 1.000 euro per gli edicolanti che abbiano sostenuto oneri straordinari per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza Covid. Il contributo è riconosciuto «alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente» e la domanda va presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine del 28 febbraio 2021.

- EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI PER ECOBONUS

Via libera all’equo compenso per i professionisti anche nelle procedure riguardanti l’ecobonus.

- 180 MLN PER TAGLIO BOLLETTE ELETTRICHE

Istituito un fondo da 180 milioni di euro per ridurre, in via transitoria, a tutte le partite Iva e le imprese che rientrano nei codici Ateco del decreto Ristori, le voci della bolletta relative al trasporto dell’energia e agli oneri di sistema.

-500 MILA EURO PER PESCATORI RAPITI

Arrivano 500 mila euro nel 2021 per sostenere le famiglie dei pescatori sequestrati da parte di forze straniere, anche non regolari, e fornire contributi all’impresa di pesca.

- SGRAVI PER ASSUNZIONI DONNE VITTIME VIOLENZA

Le cooperative sociali, che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, potranno usufruire di uno sgravio contributivo fino a un massimo di 350 euro anche per i prossimi tre anni.

- 7,8 MLN PER POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE

Arriva uno stanziamento di 7,8 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessari ad affrontare l’emergenza Covid.

