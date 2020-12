Lavoro nero a Palermo, Panormedil: "Dati allarmanti, pronti a dare un contributo per la sicurezza"

"I dati sul lavoro nero che denuncia il tenente colonnello dei carabinieri, Pierluigi Buonomo, a cui rivolgiamo il nostro plauso e la nostra vicinanza per l'attività svolta, sono allarmanti e palesano una criticità, acuita dal Coronavirus, che bisogna arginare per garantire la legalità e la sicurezza che sono nel dna del nostro sistema bilaterale".

Lo dicono, in una congiunta, il presidente ed il vicepresidente della Panormedil Cpt, Massimiliano Miconi e Francesco Danese, che aggiungono: "Raccogliamo il grido d'allarme lanciato da Buonomo e siamo pronti a dare il nostro contributo, rafforzando la collaborazione con le forze dell'ordine che già prevede dei protocolli formativi con i carabinieri, concordando al più presto un incontro per un tavolo tecnico e un osservatorio e mettendo a disposizione la nostra struttura, il nostro personale e i dati dell'osservatorio che stiamo approntando in Cassa Edile per potenziare l'attività di monitoraggio e scovare le imprese che eludono i controlli".

"E questa attività sinergica - concludono - è ancora più indispensabile con l'avvio dell'Ecobonus previsto nel decreto Rilancio, perché bisognerà assicurare un controllo a tappeto su tutto il territorio, in ogni cantiere di tutta l'area metropolitana, per garantire il rispetto delle regole da parte di ogni singola impresa e la tutela dei lavoratori. Auspichiamo, altresì, che vengano anche potenziati da parte della Regione gli ispettori perché si continua a registrare una carenza che rischia di alimentare questo sistema perverso di sommerso e concorrenza sleale che penalizza gli imprenditori onesti".

