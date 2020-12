Lavoro nel turismo, selezione per 500 giovani per l'estate 2021

Sono in corso, e termineranno a fine gennaio, le selezioni per gli oltre 500 profili che andranno a comporre il team Aeroviaggi nella stagione estiva 2021. Le figure ricercate - dice una nota della catena alberghiera Aeroviaggi - che saranno impiegate in tutte le strutture del gruppo, comprendono principalmente: staff di cucina, staff di sala, staff di animazione, addetti al bar, addetti al ricevimento e cameriere ai piani.

Le selezioni si svolgeranno in modalità digitale con interviste in video sull'innovativa piattaforma interattiva Cving in ottemperanza alle misure di sicurezza e prevenzione da Covid-19. Per presentare la candidatura occorre collegarsi al portale Aeroviaggi al link https://www.aeroviaggi.it/lavora-con-noi-2, seguendo le indicazioni e caricare il proprio curriculum vitae.

I profili selezionati avranno l’opportunità di accedere all’Aeroviaggi academy, percorso di eccellenza messo a punto dal Gruppo per la formazione e l'aggiornamento di skill e competenze del personale. L’academy, giunta alla sua sesta edizione, partirà a febbraio 2021 e vedrà coinvolto il team reclutato in un mese denso di learning e attività mirate sul campo.

"Abbiamo avviato una massiccia campagna di reclutamento del personale per preparare al meglio e in piena sicurezza la stagione estiva 2021 e i servizi offerti in tutte le nostre strutture - dice Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi - Siamo convinti che la qualità dell’offerta Aeroviaggi si fondi innanzitutto sul valore che attribuiamo alla formazione e all’investimento nel capitale umano, sia in termini di sviluppo delle competenze che di aggiornamento continuativo".

