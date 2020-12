Cashback, novità sulla partenza: ecco la data del via e le modalità

«Ci sarà un nuovo aggiornamento di IO app e sarà possibile attivare il Cashback nel Portafoglio. Ad oggi, non è ancora possibile registrarsi al Cashback proprio perché il servizio dedicato non è ancora presente sull'app» dato che la partenza ufficiale del programma è l’8 dicembre.

E’ il messaggio che compare sul profilo Twitter della app Io, la app per i servizi digitali della pubblica amministrazione cui bisognerà iscriversi per partecipare al nuovo programma di rimborsi per i pagamenti con carte, bancomat e app. Al programma ci si potrà iscrivere anche attraverso i servizi messi a disposizione dagli operatori dei pagamenti elettronici.

