Cibo siciliano, Unicredit premia i prodotti-ambasciatori

La Pagnotta del Dittaino DOP, della Cooperativa Agricola Valle del Dittaino, si è aggiudicato il contest “Prodotto Ambassador 2020” nell’ambito del progetto Food4Excellence, promosso da UniCredit in collaborazione con la società Feedback.

Il progetto Food4Excellence ha portato alla realizzazione di una piattaforma digitale, food4excellence.couscousfest.it, rivolta alle aziende dell’agrifood siciliano che vogliono intraprendere un percorso di crescita imprenditoriale attraverso la presentazione di prodotti di qualità, farsi conoscere, la possibilità di fare business e promuoversi, la capacità di fare rete.

Dalla sua messa on line, avvenuta nello scorso mese di agosto, la piattaforma digitale Food4Excellence ha raccolto un interesse sempre più crescente, oltre che dai visitatori, soprattutto da parte delle aziende che hanno riconosciuto in essa uno strumento per lo sviluppo del proprio business. Ad oggi risultano iscritte alla piattaforma digitale 167 aziende dell’agrifood siciliano. Il sito ha registrato 52.000 utenti unici, sono state visualizzate oltre 136.000 pagine e il traffico sul sito è per il 90% da mobile. Per il contest “Prodotto Ambassador 2020” sono state espresse dal pubblico, in un mese, oltre 195.000 preferenze.

All’evento, svolto con collegamento digitale, sono intervenuti Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Vittorio La Placa, Responsabile Retail Business Sicilia di UniCredit, Canzio Marcello Orlando, CEO di Feedback, Lotta Vikman, Retail Segment Marketing Manager UPS Italia, e Sabrina Cannella, Responsabile Presidio Small Business Sicilia di UniCredit.

Nel corso dell’evento sono stati premiati anche i prodotti ambassador delle aziende che hanno registrato il maggior numero di preferenze nelle otto categorie merceologiche presenti all’interno del contest, rispettivamente:

per la categoria panifici, pastifici, lavorazione del grano: Arancino pistacchio, pancetta e provola di Cèrere Fattore Siculo (Adrano)

per la categoria caseifici: Janina cuor di yogurt del Caseificio Raja (Enna)

per la categoria conserve e prodotti finiti: Don Peppino - Olio extra vergine di oliva IGP Sicilia dell’Azienda Agricola Sikulus (Santa Maria di Licodia)

per la categoria ortofrutta: Arancia a polpa rossa Donna Rosa dell’azienda Il Girasole (Paternò)

per la categoria salumi e carni: Salame al pistacchio dell’Antica Macelleria Canzone (Caccamo)

per la categoria birre, bibite e liquori: Arancia Rossa di Bibite Bona (Augusta)

per la categoria prodotti ittici: Sarde a beccafico di Blu Ocean (Casteldaccia)

per la categoria caffè: Caffè in grani mediterraneo Bio di Arabicaffè srl (Catania)

“UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia - è fortemente impegnata nel fornire supporto alle imprese siciliane nelle sfide della crescita e della competitività offrendo loro strumenti e supporti per affermarsi. Le imprese siciliane dell' agroalimentare sono un target strategico di questa mission e siamo convinti che per realizzare un salto di qualità sia necessario sviluppare e potenziare i canali di vendita digitale. Il Covid ha accelerato un processo già in atto e ha reso il ricorso all’e-commerce cruciale per sostenere le vendite. Organizzare un canale di vendita e-commerce non è tuttavia così semplice per le imprese. E’ questo il motivo per cui UniCredit, grazie anche alla nuova collaborazione con Google, offre servizi unici nel panorama creditizio italiano per le PMI italiane e per gli operatori commerciali che vogliono sviluppare il proprio business sui canali B2C, ma anche su quelli B2B grazie alla precedente partnership con Alibaba.com. Siamo in grado, pertanto, di dare una consulenza distintiva ai nostri clienti”.

In occasione del Natale Food4Excellence lancia la promozione “A Natale, il mio regalo è Siciliano”: una iniziativa che vuole sostenere le aziende in questo periodo così importante per il fatturato, dopo un anno difficile, e aumentare la possibilità di vendita e la visibilità. Le aziende iscritte al portale potranno aderire alla promozione al link food4excellence.couscousfest.it, accedendo alla loro area riservata (o registrarsi nel caso di nuova azienda) e creando la loro offerta di Natale: sarà necessario caricare un prodotto o un paniere di prodotti, proporre un prezzo speciale e indicare il canale di vendita preferito (sito ecommerce, ordini telefonici, email. etc).

© Riproduzione riservata