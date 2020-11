Coronavirus, il Nursind: premiare concretamente gli operatori sanitari

"Ad oggi nessuna reale iniziativa di riconoscimento è stata rivolta in favore degli infermieri e di tutto il personale sanitario da parte della Regione ”.

È quanto afferma il Nursind in una nota firmata dalle nove segreterie territoriali. Il sindacato degli infermieri chiede che “il governo lanci un vero segnale di riconoscimento a chi da sempre ha contribuito come anche in questa emergenza, a evitare l'implosione dei servizi sanitari della nostra Regione”.

Tra le proposte avanzate c’è “l'assunzione immediata di personale, anche tramite chiamata diretta del personale come si faceva prima del governo Monti dietro a presentazione di curriculum. Inoltre chiediamo riconoscimento del rischio biologico e tutti i professionisti entrati in contatto con pazienti positivi, indennità di area critica e maggiorazione oraria per le ore eccedenti la normale programmazione, la sospensione della decurtazione delle premialità in caso di malattia e l’erogazione di prestazioni aggiuntive fuori l’orario di lavoro”.

© Riproduzione riservata