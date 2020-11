Nuovi fondi europei per l'agricoltura, Psr Sicilia fino al 2022: in arrivo 660 milioni

In arrivo nuovi fondi europei per l'agricoltura Sicilia, in tutto 330 milioni all’anno per il 2021 e per il 2022. E’ questo il risultato dell’estensione dell’ambito temporale del Psr Sicilia al 2022 con obiettivi e le nuove risorse decisi di concerto con l’Unione Europea.

"Un intervento che ci permette di intervenire e di portare, ad esempio, le graduatorie di alcuni bandi ai quali gli agricoltori avevano partecipato numerosi", ha spiegato questa mattina nel corso di un conferenza stampa virtuale il presidente della Regione, Nello Musumeci. Tra gli interventi previsti anche misure per l’insediamento per i giovani in agricoltura (50 milioni per 250 giovani), la lotta al virus della tristeza degli agrumi (25 milioni) ma anche per interventi nella viabilità rurale (70 milioni di euro per interventi su 100 strade), investimenti nelle aziende (50 milioni per 300 aziende).

Le procedure tecniche saranno definite entro questo mese, è stato assicurato nel corso della conferenza stampa di oggi. "Il nuovo piano di sviluppo rurale privilegerà il green new deal e il farm to fork - ha spiegato il direttore generale dell’assessorato all’agricoltura, Dario Cartabellotta - e avremo questo orizzonte". "In termini di spesa comunitaria siamo arrivati a superare il miliardo di euro somme già giunte nelle tasche degli agricoltori", ha aggiunto l’assessore all’agricoltura, Edy Bandiera. "Un risultato non affatto scontato visto il pregresso. In questi anni abbiamo superato due anni fa l’obiettivo di spesa, lo scorso anno pure abbiamo superato l’n+3 e quest’anno siamo al lavoro per superare l’obiettivo che ci eravamo dati e nonostante il blocco del covid, stiamo lavorando".

