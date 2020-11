Pip di Palermo, un passo verso la stabilizzazione

Un passo avanti verso la stabilizzazione dei Pip di Palermo. L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, ha ottenuto il via libera da tutti i governatori per far inserire nel prossimo decreto Ristori un emendamento che consenta il passaggio dei 3 mila precari storici di Palermo alla Sas, la più grande partecipata regionale. Ne dà notizia Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia.

Essendo un provvedimento che rientra nelle misure anti-Covid, i pip dovranno essere impiegati in attività di contrasto all'emergenza coronavirus. Occorrerà comunque attendere il voto del Parlamento nazionale.

